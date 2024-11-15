Новая коммунальная техника появилась в Богородском округе

Депутат Московской областной думы Марк Черемисов передал компании «Благосфера» в Богородском округе дополнительную коммунальную технику. Средства на закупку выделили по программе инициативного бюджетирования.

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов в рамках рабочей поездки посетил предприятие «Благосфера» в Богородском округе. Это муниципальное учреждение работает в сфере оказания коммунальных услуг в Ногинске.

По программе инициативного бюджетирования депутат передал в распоряжение компании новое оборудование для работы — это бензопилы, триммеры, косилки и многое другое.

Также с руководителем «Благосферы» Денисом Шкадиным и заместителем начальника управления благоустройства администрации Богородского округа Никитой Старостиным обсудили важные вопросы, касающиеся сферы ЖКХ и благоустройства округа.

«Мы всегда поддерживаем наши муниципальные предприятия, понимая, что их труд — залог чистоты, порядка и комфорта для жителей. Вместе делаем наш округ лучше», — рассказал Марк Черемисов.

Такая поддержка крайне необходима, так как парк техники нуждался в обновлении. Современные и удобные инструменты позволят сотрудникам коммунальных служб облегчить работу, повысить ее эффективность и качество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пятилетней программе модернизации системы ЖКХ Подмосковья. Она коснется около 5,4 миллиона жителей региона.

В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.

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