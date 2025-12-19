Новая коммунальная техника начала работать в Лыткарине

Обновление парка специализированной техники и внедрение современных технологий стали частью масштабной региональной программы по развитию инженерных коммуникаций и повышению эффективности ресурсоснабжающих организаций. Программа реализуется в рамках государственной инициативы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на период с 2023 по 2028 годы.

«Ее главная задача заключается в повышении уровня обслуживания населения путем внедрения инновационных методов управления и цифровизации процессов эксплуатации коммунальных объектов. За прошедший год муниципальные службы города получили новые единицы техники для ключевых подразделений, обеспечивающих водоснабжение и теплообеспечение жителей», — сообщили специалисты.

Среди поступившей техники выделяются: машина для очистки водоочистительных сооружений, специализированная каналопромывочная установка, два крана‐манипулятора, две специальные аварийно-диспетчерские машины, а также экскаватор-погрузчик.

Параллельно с обновлениями технического парка городские коммунальные службы переходят на новую ступень технологического развития благодаря активному внедрению цифровых инструментов управления.