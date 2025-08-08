Новая камера фотовидеофиксации начала штрафовать за нарушения ПДД в Одинцове

На Можайском шоссе в городе появилось новое оборудование, которое теперь не только контролирует скорость, но и фиксирует дополнительные нарушения правил дорожного движения. С июля этого года камера фотовидеофиксации, установленная у здания № 87, начала выявлять случаи непристегнутых ремней безопасности, езды без шлема на мотоциклах, а также использования мобильного телефона во время движения без устройства громкой связи.

Нарушителей привлекают к административной ответственности. Так, за превышение скорости это штраф от 750 до 7500 рублей, за непристегнутый ремень безопасности, езду без шлема на мотоцикле, использование телефона во время движения без специального устройства — 1500 рублей.

Напоминаем, что камеру установили несколько лет назад из-за постоянных жалоб жителей близлежащих домов на громкие звуки от авто- и мотогонщиков, которые вызывали нарушение спокойствия в окрестностях. Этот участок автодороги отличается высокой интенсивностью транспортного потока, что делает его особенно уязвимым для аварийных ситуаций.

Расширение функционала системы фотовидеофиксации направлено на повышение безопасности дорожного движения и соответствовало общероссийской тенденции ужесточения контроля за соблюдением ПДД.