Новая губернаторская детская площадка появилась в микрорайоне Луговая в Лобне

В микрорайона Луговая в Лобне торжественно открыли новую детскую игровую площадку, которую обустроили по губернаторской программе Андрея Воробьева. Мероприятие посетила и руководитель муниципалитета Анна Кротова.

Вместе с ребятами глава Лобни перерезала символическую ленточку. Игровой комплекс оснастили различными современными модулями: горками, качелями, системами для лазания.

Дети уже протестировали новую площадку и остались довольны. Один из игровых элементов теперь украшает специальная наклейка «Одобрено Лобней», которую прикрепили ребята в подтверждение качества.

Отметим, что в этом году в городском округе Лобня обновят 30 детских площадок. На 16 объектах работы уже завершили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что до конца 2025 года в регионе обновят 10 зон отдыха.