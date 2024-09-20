Новая дорожная полоса появится на Пироговском шоссе в Мытищах в этом году

Пешеходно-скоростная полоса, протяженностью 500 метров, на выезде из жилого комплекса «Афродита» в Мытищах появиться до конца 2024 года. Сейчас рабочие на пересечении улицы Совхозной с Осташковским и Пироговским шоссе приступили к подготовительным работам.

Перепланировка перекрестка улиц Совхозной и Осташковского шоссе с Пироговским шоссе началась для решения проблемы в районе жилого комплекса «Афродита» в Мытищах. Рабочие переразмечают перекресток, переносят две остановки общественного транспорта «Пироговский перекресток» и пешеходный переход, устанавливают светофор.

Помимо новой полосы, эти меры позволят увеличить пропускную способность участка на 10-15% и сделать выезд из «Афродиты» более комфортным.

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