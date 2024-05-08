Новая детская поликлиника открылась в ЖК «Пехра» в Балашихе | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 19:47 Новая детская поликлиника открылась в ЖК «Пехра» в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Современная детская поликлиника открылась в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе. Она рассчитана на 50 посещений в смену.

Медицинское учреждение располагается на первом этаже многоквартирного дома на улице Яганова, 12. К нему прикреплены свыше 600 детей.

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Новая поликлиника включает прививочный и процедурный кабинеты. Прием осуществляют два кабинета педиатров, а для пациентов с температурой организован отдельный фильтр-бокс. Также работает кабинет неотложной для пациентов до 18 лет. Обустроено помещение для колясок и зону ожидания.

Детское отделение — второе медучреждение в жилом комплексе «Пехра». Осенью прошлого года здесь открыли поликлинику для взрослых, она рассчитана на 100 посещений в смену.

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