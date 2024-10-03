Новая детская площадка появилась во дворе домов на улице Гоголя в Люберцах

Еще одну губернаторскую площадку открыли в Люберцах. Она появилась на месте старого небольшого игрового комплекса.

Торжественное открытие прошло во дворе домов № 8-10 на улице Гоголя. Площадь объекта увеличили до 450 квадратных метров.

«Дополнили площадку элементами, спортивной зоной. Теперь тут есть песочный дворик для детей, карусели, разнообразные качели, качалки на пружинах. Рабочие выполнили укладку яркого безопасного резинового покрытия, по периметру площадки установили ограждение», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Также на площадке установили урны и скамейки, фонари. За безопасностью будут следить видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион».

Отметим, что всего в этом сезоне округе модернизируют 18 детских городков и восемь площадок для воркаута. Кроме того, игровой и спортивный комплексы появятся на улице Полевой в поселке Мирном.

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