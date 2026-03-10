Новая блочно-модульная котельная в Люберцах обеспечит теплом 38 домов

Строительство объекта на улице Попова вышло на финальную стадию. После ввода в эксплуатацию качественное теплоснабжение получат 12 тысяч человек.

Помимо многоквартирных домов, котельная обеспечит бесперебойную подачу тепла четырем социальным объектам. Как отметил глава округа Владимир Волков, город активно развивается, нагрузка на действующую котельную постоянно растет. Старый объект также планируют обновить при поддержке регионального правительства.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области, инициированной губернатором Андреем Воробьевым. Отличительная особенность объекта — использование оборудования исключительно российского производства.

Сейчас подрядчик завершает монтаж наружных сетей канализации и электромонтажные работы. Запустить котельную планируют до официального старта отопительного сезона.

В этом году в округе стартует крупнейшая за последние десятилетия программа обновления коммунальной инфраструктуры. По объему финансирования Люберцы вошли в тройку лидирующих муниципалитетов Подмосковья.