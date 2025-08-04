Ноутбук компании из Фрязина включили в реестр Минпромторга

Новая модель Inferit Mercury производства фрязинской компании «Инферит» официально включена в реестр отечественной продукции Министерства промышленности и торговли России. Этот статус подтверждает соответствие устройства требованиям технологической независимости и укрепляет позиции компании в реализации стратегии по созданию доверенных ИТ-решений.

15,6-дюймовый ноутбук сочетает в себе современные технические характеристики и эргономичный дизайн. Он изготовлен на базе процессора Intel Core i5-1334U поколения Raptor Lake-U, имеет SSD-накопитель объемом 512 гигабайт и оперативную память 8 ГБ с возможностью расширения до 32 ГБ. Устройство весит всего 1,7 килограмма, корпус из алюминия и ударопрочного пластика обеспечивает оптимальный баланс прочности и мобильности. Матовый Full HD-экран с углом раскрытия 175 градусов и антибликовым покрытием сохраняет четкость изображения даже при ярком освещении

Важной особенностью модели является возможность поставки с предустановленной российской операционной системой «МСВСфера», включенной в реестр отечественного программного обеспечения.

Руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» Андрей Ильичев отметил, что признание Минпромторга открывает новые перспективы для участия компании в государственных проектах. Предприятие разрабатывает свою продукцию с учетом реальных потребностей бизнеса и государственных структур.