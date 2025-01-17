Носовихинское шоссе в Балашихе реконструируют в 2027 году

На заседании Московской областной Думы министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик рассказал о развитии дорожной сети. Носовихинское шоссе должны реконструировать к 2027 году, чтобы обеспечить удобный подъезд к новой больнице в Балашихе.

В 2025 году завершат работы на 43 объектах общей протяженностью свыше 106 километров, включая путепроводы, переходы и мосты.

Один из значимых объектов — крупнейшая в Подмосковье больница областного значения в Балашихе, которая находится на стадии строительства. Она потребует изменений в дорожной инфраструктуре, поэтому власти приняли решение реконструировать Носовихинское шоссе и уличную сеть города. Таким образом, получится обеспечить выход на федеральную трассу М-12 и Южно-Лыткаринскую дорогу. Власти региона отметили, что дороги должны быть готовы к августу 2027 года.

Кроме того, на железнодорожной станции Ольгино будет построен путепровод, который улучшит транспортную связь в регионе.

Реализация этих планов повысит транспортную доступность жителей Балашихи и улучшит состояние дорожной сети в Подмосковье.