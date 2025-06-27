Ногинский спасательный центр МЧС отметил 89-летие

Центр и его кадровый состав за годы своего существования принимал участие во многих спасательных и гуманитарных операциях как на территории России, так и за границей. В рамках праздника на территории Ногинского ордена Жукова спасательного центра МЧС России организовали выставку вооружения и техники, провели показательные выступления и культурную программу.

Поприветствовать и поздравить спасателей с их праздником на территорию части приехали руководители МЧС, почетные гости: ветераны подразделения, представители органов власти, учащиеся кадетских классов Центров образования Богородского округа.

История одного из старейших воинских подразделений МЧС России началась с формирования в 1936 году в Москве третьего полка противовоздушной обороны. В 1998 году на базе 233 отдельной спасательной и восьмой отдельной автомобильной бригад был сформирован 179 Спасательный центр, первый спасательный центр в России.

В 2014 году ему присвоено наименование «Ногинский спасательный центр МЧС России». 28 июня 2021 года за мужество и героизм проявленные в ходе учебно-боевых задач, высокие показатели в боевой и профессиональной подготовке Ногинский центр награжден орденом Жукова.

В честь праздника и за особые заслуги ряду спасателей вручили государственные и ведомственные награды.