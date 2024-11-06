Взрывотехники Ногинска помогли обезопасить еще 440 гектаров в Донбассе
Сотрудники Ногинского спасательного центра вернулись из командировок в зону СВО и Чеченской Республики. 18 человек в составе сводных отрядов МЧС России выполняли задачи по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов.
Спасателям удалось очистить более 55 гектаров и обезвредить почти 200 взрывоопасных предметов в Чеченской республике. Еще 440 гектаров обезопасили в Луганской и Донецкой народных республиках. Личный состав со всеми задачами успешно справился.
«Очень здорово, что все вернулись живыми и здоровыми. Мы благодарны им за эту работу. Благодаря их мужеству и отваге жители и все граждане России чувствуют себя уверенными в завтрашнем дне», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.
Спасатели и их семьи за чашкой чая пообщались с главой округа и начальником центра. Всех, кто вернулся, ждет заслуженный отдых в кругу семьи
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил единство россиян в поддержке защитников Отечества и их семей, силу многонациональной культуры страны и ее традиций.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».