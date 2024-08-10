Ночную контрольную закупку провели в торговых точках Мытищ

Сотрудники потребительского рынка и услуг вышли на очередной рейд в Мытищах. Нарушителям предъявили соответствующие штрафы.

Ночную контрольную закупку специалисты потребительского рынка и услуг, полиции и представители «Русской общины» провели в круглосуточном магазине на Юбилейной улице, дом 25, корпус 1.

Сотрудника точки попросили продать водку и пиво, на что он достал с полки алкогольные напитки и принял от покупателей оплату. Комиссия проверила документы, провела ревизию склада и составила протоколы.

Осмотр выявил отсутствие в магазине обязательных программ, которые должны контролировать оборот и реализацию алкоголя. Нарушение повлечет за собой лишение лицензии от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Генеральному директору выписан штраф от 200 до 500 тысяч рублей за пренебрежение законом. Продавца ждет штраф от 20 до 40 тысяч рублей, а алкогольная продукция магазина будет утилизирована.

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