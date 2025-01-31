Ночной рейд по выявлению нарушений закона об охране природы прошел в Люберцах

Сотрудники администрации, Министерства экологии и природопользования Московской области и управления МВД «Люберецкое» провели совместный ночной экологический рейд вблизи СНТ «Сосновый бор» в деревне Островцы. Специалисты выявили нарушения природоохранного законодательства.

«В ходе рейда был выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства: несанкционированные источники выбросов вредных веществ, захламленные пищевыми и строительными отходами земельные участки. Также сотрудниками МВД проведена проверка нелегального общежития — задержаны 12 иностранных граждан, законность их пребывания на территории России устанавливается», — отметил Владимир Волков.

Собственнику одного из земельных участков выдали предписание устранить навалы отходов и привести территорию в порядок. Готовятся еще семь предписаний. Владельцев обязуют устранить складирование мусора.

«Держим на контроле, проведение подобных рейдов продолжим», — подчеркнул Владимир Волков.