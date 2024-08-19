Ночной рейд по борьбе с нелегальной продажей алкоголя прошел в Мытищах

Продавца круглосуточного магазина в Мытищах привлекли к административной ответственности за продажу алкоголя в ночное время. Контрольная закупка прошла в микрорайоне Пироговский.

Комиссия состояла из специалистов Управления потребительского рынка и услуг по городскому округу Мытищи, четвертого отдела полиции и представителей Русской общины. Ночной рейд сотрудники провели магазине по адресу улица Фабричная, дом № 15 ближе к двум часам ночи. Сотрудник на кассе продал две бутылки коньяка и выдал чек.

Предпринимателя попросили предоставить все необходимые документы на торговлю. Лицензии на продажу крепких алкогольных напитков магазин в ближайшее время лишат. Более полусотни коробок алкоголя изъяли на месте. Продавца привлекли к административной ответственности.

Подобные рейды проходят в Мытищах регулярно. Обратиться по всем вопросам и направить информацию можно в Управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи: Новомытищинский проспект, дом 30.

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