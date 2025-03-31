Ночная рыбалка с последствиями. Заблудившегося мужчину спасли в лесу в Шаховской

В службу спасения Московской области обратился сам заблудившийся. По его словам, он сбился с пути, когда возвращался с рыбалки на Верхнерузском водохранилище.

Прибыв в район поиска, спасатели начали прочесывать лес, работая на отклик. Все это время они поддерживали связь с пострадавшим. Спустя час, сориентировавшись по звуковым сигналам, мужчина вышел навстречу спасателям. В медицинской помощи он не нуждался.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об изменении сроков весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь. Так, охотиться на птицу можно в течение десяти календарных дней в южной части Московской области — начиная с первой субботы апреля, а в северной части — со второй субботы апреля.