Сроки весенней охоты на птиц перенесли в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об изменении сроков весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь. От этом передает комитет лесного хозяйства региона.
Охотиться на птицу можно в течение десяти календарных дней в южной части Московской области — начиная с первой субботы апреля, а в северной части — со второй субботы апреля.
Разрешается охота на:
- селезней уток — из укрытия с подсадной уткой, чучелами или манком;
- гусей и казарок — из укрытия с чучелами, профилями или манком;
- самцов глухарей на току с подхода;
- токующих самцов тетеревов из укрытия;
- вальдшнепов на вечерней тяге.
Нарушения правил является административным правонарушением. Наказание предусмотрено в виде лишения прав охоты от одного года до двух лет.
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