Сроки весенней охоты на птиц перенесли в Подмосковье

Фото: Комитет лесного хозяйства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об изменении сроков весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь. От этом передает комитет лесного хозяйства региона.

Охотиться на птицу можно в течение десяти календарных дней в южной части Московской области — начиная с первой субботы апреля, а в северной части — со второй субботы апреля.

Разрешается охота на:

Нарушения правил является административным правонарушением. Наказание предусмотрено в виде лишения прав охоты от одного года до двух лет.

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