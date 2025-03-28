Сроки весенней охоты на птиц перенесли в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об изменении сроков весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь. От этом передает комитет лесного хозяйства региона.

Охотиться на птицу можно в течение десяти календарных дней в южной части Московской области — начиная с первой субботы апреля, а в северной части — со второй субботы апреля.

Разрешается охота на:

селезней уток — из укрытия с подсадной уткой, чучелами или манком;

гусей и казарок — из укрытия с чучелами, профилями или манком;

самцов глухарей на току с подхода;

токующих самцов тетеревов из укрытия;

вальдшнепов на вечерней тяге.

Нарушения правил является административным правонарушением. Наказание предусмотрено в виде лишения прав охоты от одного года до двух лет.