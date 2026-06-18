Ночная диспансеризация прошла в поликлинике в Балашихе

Жители Балашихи во время ночной диспансеризации в поликлинике № 4 получили возможность пройти комплексное обследование у нескольких специалистов. Для удобства пациентов медицинское учреждение увеличило количество врачей и расширило программу обследований.

В программу диспансеризации вошли осмотры терапевта, онколога, акушера-гинеколога, офтальмолога, а также консультации невролога, уролога и оториноларинголога. Кроме того, пациенты могли сделать электрокардиографию, маммографию, флюорографию, кольпоскопию, пройти онкоскрининги и другие исследования.

«Мы решили повторить опыт первой ночной диспансеризации, которая прошла 26 марта. По просьбам пациентов расширили список специалистов и обследований. Сегодня жители могут не только пройти стандартную диспансеризацию, но и получить консультации узких специалистов, пройти онкоскрининги и репродуктивную диспансеризацию. Мы также увеличили количество специалистов, работающих на маммографии, рентгенографии и флюорографии, чтобы принять в два раза больше пациентов, чем в прошлый раз», — рассказала заведующая поликлиникой № 4 Нина Полтава.

Посетителей для удобства распределили по разным этажам поликлиники, что позволило избежать очередей и сделать прохождение обследований максимально комфортным.

Одной из участниц ночной диспансеризации стала жительница Балашихи Евгения Богацкая. «Днем я обычно занята работой и детьми, поэтому выделить время на посещение врачей сложно. Здесь за один вечер удалось пройти всех специалистов, сдать анализы, сделать ЭКГ и флюорографию. Все заняло около двух часов. Очень удобно прийти после работы, быстро пройти обследование и спокойно отправиться домой», — поделилась она.

Особое внимание в рамках акции уделили профилактике серьезных заболеваний. Мужчины могли пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья, а для жителей старше 40 лет была организована ранняя диагностика рака толстого кишечника.