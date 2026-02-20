Снег убрали на нескольких улицах в Сергиевом Посаде

В ночь на 20 февраля в Сергиево-Посадском городском округе началась активная уборка снега. С 22:00 дорожные службы приступили к работе на улице Пограничной, после чего продолжили на улицах Дружбы, Глинки и других. Техника обрабатывала дороги песко-соляной смесью, не прекращая работы до утра.

Заместитель главы округа Илья Кошелев сообщил, что в эту ночь снег вывозят с нескольких улиц города. На проспекте Красной Армии работают погрузчики и самосвалы, собирая снег с тротуаров и парковок для отправки на городскую снегосвалку.

Мастер участка МБУ «Благоустройство СП» Николай Корнев добавил, что ночью техника также очищала улицы Суворова, 8 Марта, 1-й Ударной Армии, Вознесенскую и 1-ю Рыбную.

Утром уборка продолжится с акцентом на транспортные артерии округа, автобусные остановки, подъезды к социальным объектам, тротуары, общественные территории и контейнерные площадки.