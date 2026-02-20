Битва со снегом продолжается: дорожники Истринского района вышли в утренние смены

Дороги в Истринском районе продолжают расчищать от снега после ночной битвы с метелью. Снегопад и метель обрушились на Истру и окрестности 19 февраля, а в ночь на 20 февраля на расчистку вышли работники РУАДа.

Водители КамАЗов заступили на смену на Волоколамском шоссе. Они всю ночь курсировали от Истры до Дедовска, чтобы обеспечить бесперебойное движение с утра. В 5:00 на дороги вышли уже 11 единиц техники.

Работы по расчистке проведут также в деревне Ивановское, поселке Снегири и микрорайоне Восточный. Все усилия направили на то, чтобы обеспечить жителям безопасное передвижение.

В эту же ночь коммунальные службы в Коломне, Павловском Посаде и Одинцове вышли на ночную уборку снега после обильного снегопада. В этих подмосковных округах дорожники также работают в круглосуточном режиме.