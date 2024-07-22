«Ночь в парке» прошла в двух локациях в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В парках «Мира» и «Яуза» в Мытищах прошло мероприятие «Ночь в парке». Для участников провели множество увлекательных конкурсов и мастер-классов, сочетающих в себе культурные и спортивные аспекты.

Мероприятие собрало как любителей спорта и танцев, так и ценителей музыки. От пижамной вечеринки и живого концерта до плавных движений сальсы под лунным светом и захватывающих выступлений роллершколы — каждый нашел что-то по своему вкусу.

Пижамная вечеринка особенно понравилась многим, создавая атмосферу домашнего уюта прямо среди парковой зелени. Мероприятие «Ночь в парке» стал отличным способом отдохнуть, повеселиться и зарядиться позитивом. Встреча культуры, спорта и развлечений под открытым небом оставила яркие воспоминания у всех участников.

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