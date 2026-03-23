«Ночь театрального искусства» пройдет в Раменском

В пятницу, 27 марта, Дворец культуры «Сатурн» станет центром театральной жизни Подмосковья. Здесь пройдет акция — «Ночь театрального искусства», приуроченная к сразу двум датам: Всемирному дню театра и 150-летнему юбилею Союза театральных деятелей Российской Федерации.

О деталях предстоящего события сообщило Министерство культуры и туризма Московской области. В отличие от классического спектакля, формат «Ночи театра» в малом зале Дворца культуры предполагает полное отсутствие «четвертой стены».

«В 20:30 здесь соберутся ведущие артисты известных театральных коллективов, чтобы вступить в живой диалог со зрителями. Это редкий шанс увидеть мастеров сцены без привычного грима и костюмов, услышать их настоящие голоса и узнать, чем живет современный театр за пределами видимого блеска софитов», — отметили организаторы.

Программа вечера построена на интерактивном общении. Гости смогут получить ответы на вопросы, как актер «вживается» в образ и что чувствует в момент трансформации, существуют ли особые ритуалы за кулисами за пять минут до третьего звонка, а также какие профессиональные хитрости помогают справляться с волнением перед многотысячным залом.