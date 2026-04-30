НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ представил достижения экспериментально-технологического центра

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», известный как ВЭТЦ ВИАМ, отчитался о результатах работы своего экспериментально-технологического центра в Воскресенске. Этот центр занимается разработкой сплавов на основе бериллия и технологий изготовления из них элементов конструкций для авиационной, атомной, медицинской и космической техники.

Ключевая компетенция Воскресенского центра — комплекс по разработке и производству изделий из бериллия и бериллийсодержащих сплавов. В филиале функционируют малотоннажные производства, такие как изготовление бериллиевых фольг, сталей и лигатур с содержанием бериллия, а также производство по нанесению защитного покрытия на детали из бериллия и производство препрегов на основе различных наполнителей.

Особое значение имеют разработки для двигателестроения, в частности, производство лопаток турбин высокого давления, работающих в экстремальных условиях при температуре газа до 2000 градусов Цельсия. По данным института, всего пять стран мира обладают полным циклом компетенций в этой области, и Россия входит в их число.

На сегодняшний день НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ совместно с отраслевыми институтами и конструкторскими бюро в промышленности создано более 3200 марок конструкционных и функциональных материалов для стратегических отраслей. В составе института работают 25 научно-производственных комплексов, выпускающих свыше 250 наименований материалов.