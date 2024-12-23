Помещение не использовали. Никто не пострадал при обрушении простенка в школе Подольска
Глава Подольска: никто не пострадал при обрушении оконного простенка в школе №20
Спортивный зал школы № 20 в Подольске, где произошло разрушение оконного простенка, не использовали. Внутри не было учеников и педагогов, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.
Помещение уже включено в программу капитального ремонта — его проведут в 2025 году.
«Уважаемые жители! Ситуацию держу на личном контроле. Сегодня в школе №20 произошло разрушение простенка между окнами. Это помещение спортивного зала не использовалось. Еще в феврале мы приняли решение о приостановке и проведении капремонта в 2025 году», — сказал Григорий Артамонов.
На месте работают экстренные службы. У детей, которые учатся в этом корпусе, каникулы начнутся с завтрашнего дня.
Самое главное, что в момент обрушения в здании не было учеников и преподавателей. Пострадавших нет.
Григорий Артамонов
Для детей начальной школы открыли группы продленного дня при школе №16.
«Информацию о дальнейшем режиме обучения директор и педагоги доведут дополнительно», — добавил глава округа.