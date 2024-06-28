Никита Гоптарев из Подмосковья выиграл грант на проект о героях войны

Миллион рублей на развитие просветительского проекта про героев Великой Отечественной войны и СВО получил житель Подмосковья Никита Гоптарев. Грантовый конкурс прошел на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму в рамках образовательного заезда «Русское лето».

«По итогам первого сезона грантового конкурса Росмолодежи среди физических лиц от Подмосковья подано более 550 заявок. 23 человека стали победителями на общую сумму почти 17 миллионов. Совсем скоро мы увидим, как ребята приступят к реализации своих проектов. Поздравляю!» — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Участниками заезда «Русское лето» стали 344 молодых человека из 65 регионов России. В рамках программы прошел конкурс «Росмолодежь.Гранты», победителями которого стали три энтузиаста, включая волонтера из Наро-Фоминска Никиту Гоптарева. В свободное время парень занимается сбором гуманитарной помощи в рамках акции «Доброе дело».

На конкурс Никита представил проект про героев «Окно памяти». Он расскажет о защитниках родины с помощью лазерных шоу, приуроченных к 80-летию Победы, и современных информационных стендов.

«Жители всего Подмосковья, Москвы и даже новых регионов смогут отправлять информацию о своих героях. Это и станет основным новшеством проекта: каждый свободно сможет рассказать о подвигах своего родственника или друга», —поделился Никита Гоптарев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с выпускниками и поздравил ребят с этим знаковым событием. В этом году 11-е классы окончили 34 тысячи учеников Подмосковья, а девятые — 95 тысяч.

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