НИКИ детства стал участником федерального проекта по реабилитации инвалидов

Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в возрасте от четырех до 17 лет стартовал в Подмосковье. Научно-исследовательский институт детства стал одним из участников федеральной программы.

«Цель проекта — улучшить качество реабилитации детей, которым в 2025 году впервые установили инвалидность. Помочь им адаптироваться в обществе, наладить общение со сверстниками и преодолеть ограничения, мешающие нормальной жизни», — говорит директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В институте работают специалисты с большим опытом. Здесь умеют работать с детьми, страдающими от различных заболеваний нервной системы, проблем с опорно-двигательным аппаратом и других недугов. Это реабилитологи, психологи, логопеды, дефектологи, социальные педагоги, инструкторы ЛФК и другие врачи.

По федеральному проекту, семьи получают электронный сертификат, который дает им возможность самостоятельно выбрать реабилитационный центр для ребенка. Сертификат позволяет оплатить все необходимые мероприятия, питание и проживание пациента. Затраты на реабилитацию компенсируются Фондом пенсионного и социального страхования России.

Задать вопрос о предоставлении услуг по реабилитации и абилитации в НИКИ детства можно через горячую линию главного врача по телефону +7(991)708-36-86.