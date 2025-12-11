НИКИ детства организовал новогоднюю сказку для маленьких пациентов

В стационаре НИКИ Детства прошло мероприятие «Новогодняя искорка», которое организовали при поддержке волонтеров Московской области. Маленькие пациенты вместе с родителями стали участниками настоящей зимней сказки. Волонтеры пришли в костюмах Деда Мороза, Снегурочки, Зимы, Эльзы и Снежинки.

Для ребят подготовили интерактивную программу с загадками, подвижными играми, танцевальной эстафетой и сенсорными заданиями. Дети активно включались в каждую игру и с интересом участвовали в заданиях. В финале каждому ребенку вручили новогодний подарок.

«Подобные инициативы не только создают праздничное настроение, но и укрепляют эмоциональное благополучие детей, формируют чувство общности и культурной преемственности. Благодарим волонтеров за искренность, ответственность и высокий уровень подготовки», — подчеркнула директор НИКИ Детства Нисо Одинаева.

Такие совместные игры помогают детям легче переживать лечение, укрепляют эмоциональное состояние и развивают навыки общения. Участие в коллективных активностях учит ребят взаимодействовать, проявлять внимание к другим, договариваться и выражать свои эмоции, что важно для их социализации и гармоничного развития.