Ни одного пожара на торфяниках не произошло в Подмосковье с января

В этом году в Подмосковье не выявили ни одного пожара на торфяниках. Этого удалось добиться благодаря масштабной работе по обводнению территорий.

Областная специализированная аварийно-восстановительная служба управляет большой гидротехнической системой, которая включает в себя 76 инженерных комплексов, 970 километров каналов и 87 накопительных водоемов. Система удерживает осадки и предотвращает осушение и возгорание торфяников. Общий запас воды в ней составляет 11 миллионов кубометров.

В этом году в Подмосковье сформировали нештатную противопожарную группу в составе 126 человек и 27 спецмашин. В их распоряжении находились 15 мобильных насосных станций общей мощностью 5,4 тысячи кубометров воды в час. С апреля по сентябрь специалисты постоянно контролировали уровень грунтовых вод и влажность торфа. При снижении показателей территорию подпитывали.

Гидротехнические сооружения уже перевели на зимний режим работы. После осеннего паводка их обследуют и будут готовить к будущему сезону.