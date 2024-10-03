Воробьев: ни одна школа Подмосковья не вошла в красную зону рейтинга за 3 года

Третий год подряд в Подмосковье нет ни одной школы, которая попала бы в красную зону рейтинга. Это означает, что качество образования в них находится на высоком уровне.

Педагогическая команда в Подмосковье насчитывает уже свыше 52 тысяч человек. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил каждого за преданность профессии и высокие результаты.

«Это заслуга учителей, образовательных кластеров и флагманских школ, которые помогают нам быть на втором месте по результатам Всероссийской олимпиады школьников — 441 диплом», — отметил он.

По результатам ЕГЭ в Подмосковье 783 выпускника набрали по 100 баллов — это на 164 больше, чем в прошлом году.

«Еще четыре человека сдали экзамены на 300 баллов», — добавил Андрей Воробьев.

Сегодня он наградил выдающихся преподавателей в преддверии Дня учителя. Вместе с тем губернатор напомнил, что с 2025 года регион проиндексирует зарплату и воспитателей, и учителей.

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