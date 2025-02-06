Незаконный завод по производству металлических изделий обнаружили в Мытищах

Сотрудники управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов совместно с сотрудниками полиции провели очередную проверку в деревне Болтино в Мытищах. На одном из участков на Центральной улице обнаружили подпольный завод по изготовлению и поставке металлических изделий.

Жители мытищинской деревни Болтино называют это производство «раковая опухоль». Один из собственников организовал целый подпольный завод по изготовлению и поставке металлических изделий вместо личного подсобного хозяйства, как это положено по документам.

Расфасованные и уже частично промаркированные двигатели внутреннего сгорания, которые там изготавливали, хранили в частном доме. Многочисленные станки для токарных, слесарных работ и для обработки металлических деталей, стояли в соседних помещениях. Во время проверки сотрудники нелегального производства не признали свою причастность к подсобному бизнесу и поспешили удалиться. Хозяин мини-завода рассказал, что запчасти он производит для обеспечения работоспособности сельхозтехники.

Качество и количество контрафакта от подпольного завода тоже проверят контрольно-надзорные органы. Иски передадут в суд для вынесения решения.