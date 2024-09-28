Незаконную постройку на берегу Пяловского водохранилища в Мытищах снесут за неделю

Суд признал строение незаконным еще в 2021 году. Участок площадью 600 квадратных метров передадут государству.

Незаконные строения продолжают сносить в Мытищах. Терем в деревне Никульское на берегу Пяловского водохранилища стал очередным строением под снос. Городской суд Мытищ принял решение о признании объектов капитального строительства на этом участке самовольными постройками с прекращением права собственности владельцами, их сносе и передаче земельного участка площадью 600 квадратных метров в государственную неразграниченную собственность по обращению прокуратуры.

Установлено, что здания не соответствуют строительным и градостроительным нормам. Объект находится в 100-метровой полосе санитарной охраны Пяловского водохранилища, в пределах которой запрещено любое строительство.

Решение суд вынес еще в декабре 2021 года, но собственник не выполнил постановление самостоятельно. Работы завершат в течение недели.

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