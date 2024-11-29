Незаконный сброс мусора пресекли на Малой Колхозной улице в Котельниках

В городском округе Котельники продолжается активная работа по предотвращению незаконного выброса мусора на контейнерных площадках. В ноябре с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» был зафиксирован случай сброса отходов в контейнеры, расположенные на Малой Колхозной улице, 1А.

Как пояснили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, процесс привлечения нарушителей к ответственности выглядит следующим образом: камеры фиксируют номер автомобиля, из которого выбрасывается мусор. Затем владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Сумма штрафа может достигать 70 тысяч рублей для граждан, 100 тысяч рублей для должностных лиц и 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Напомним, что утилизация отходов должна производиться в том населенном пункте, где проживает гражданин. Для этого необходимо заключить договор на вывоз бытового мусора.

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