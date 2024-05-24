Незаконный переход через ж/д пути закрыли в Солнечногорске

Несанкционированные тропы через железнодорожные пути ликвидируют в Солнечногорске. На днях работы провели у станции Подсолнечная со стороны микрорайона ЦМИС и центрального рынка.

Этот путь долгое время служил кратчайшим переходом между жилыми районами. Люди нарушали правила, чтобы сэкономить время. Несмотря на то, что его перекрывают уже не первый раз, предприимчивые жители все равно находят способы разломать бетонные ограждения.

«Ввиду того, что сейчас на территории Московской области участились случаи травматизма, с компанией „Россети Московский регион“ и „РЖД“ мы выполняем работы по устранению незаконных переходов на территории округа», — рассказал главный эксперт отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации городского округа Солнечногорск Юрий Шмаков.