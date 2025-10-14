Незаконный брикетный завод снесли в Мытищах

Администрация городского округа Мытищи обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованиями о сносе самовольной постройки площадью 2036,6 квадратных метров, расположенной в деревне Хлябово. Ответчик принял решение самостоятельно снести здание.

На этом земельном участке изначально разрешено было только жилищное строительство. Однако ответчик возвел там брикетный завод, который в последующем не использовался. После рассмотрения судебного дела владелец предприятия не стал дожидаться решения суда и начал самостоятельно демонтировать объект.

Это событие стало частью масштабной работы администрации городского округа Мытищи по борьбе с незаконными постройками. Контроль за процессом осуществляют специалисты управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории муниципалитета.