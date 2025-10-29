Незаконный автосервис снесли в Мытищах

Мытищинский городской суд Московской области удовлетворил требования администрации городского округа о сносе незаконно возведенного гаража с автосервисом, расположенного на земельном участке в деревне Ховрино. Ответчик принял решение самостоятельно исполнить судебный акт.

Суд также обязал владельца демонтировать самовольно установленное ограждение, находящееся за границами принадлежащего ему земельного участка, которое располагается на территории, относящейся к землям неразграниченной государственной собственности.

Ответчик проявил инициативу и начал исполнение судебного акта самостоятельно, не ожидая вмешательства сотрудников службы судебных приставов, продемонстрировав таким образом сознательное отношение к соблюдению требований закона и готовность урегулировать ситуацию мирным путем, избежав дальнейших юридических последствий и расходов.