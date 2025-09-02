Незаконные свалки мусора устранили в Мытищах

Сотрудники территориального управления «Федоскино» активно продолжают борьбу с незаконными свалками бытовых отходов, на этот раз устранив кучи, обнаруженные вблизи живописного водоема в деревне Новосельцево. Эта работа является частью широкой программы по обеспечению чистоты и порядка в регионе, направленной на защиту окружающей среды и улучшение качества жизни местных жителей.

Важно помнить, что загрязнение окружающей среды, проявляющееся в виде выгрузки или сброса отходов с легковых автомобилей, мотоциклов или прицепов вне установленных мест для накопления мусора, может повлечь за собой серьезные последствия. Такие действия в соответствии с законодательством караются административными штрафами, которые могут достигать значительных сумм: для граждан штраф может составлять до 15 тысяч рублей; должностные лица рискуют получить штраф до 30 тысяч рублей; юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей.

Нарушителям, которые загрязнили лесные территории, помимо штрафа придется также выполнить обязательство по уборке мусора и возместить ущерб, причиненный экосистеме лесов в результате их действий. Эти меры направлены на то, чтобы каждый житель осознал свою ответственность за сохранение природы и чистоты вокруг.