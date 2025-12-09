Незаконные постройки в деревне Беляниново снесут в Мытищах
Заместитель главы Мытищ Артур Суворов организовал проезд специализированной техники в населенный пункт. Главной задачей стало очищение самозахваченных территорий.
Некоторые собственники начали приводить участки в порядок в том числе и самостоятельно. Они вывозят мусор и демонтируют самовольные строения.
«Особенно приятно отметить, что участок с контейнерами полностью освобожден. Остались лишь незначительные отходы, которые будут убраны в ближайшее время», — сказал Артур Суворов.
Администрация округа призывает остальных собственников обратить внимание на требования, указанные в уведомлениях, и принять решения по их самостоятельному исполнению.
Специализированная техника уже приступила к очистке самозахваченных территорий. Проверки хода демонтажных работ ведутся регулярно.