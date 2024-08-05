Незаконные постройки снесут в селе Виноградово городского округа Мытищи

Незаконные постройки выявили в селе Виноградово в городском округе Мытищи. Там наведут порядок и снесут все хостелы и другие возведенные без разрешительных документов здания.

Заседание комиссии по выявлению и ликвидации самовольно построенных объектов капитального строительства прошло в администрации городского округа Мытищи. Специалисты зафиксировали нарушения земельного и строительного законодательств в селе Виноградово и соседних деревнях Горки и Грибки.

«В настоящий момент в суд направлены исковые заявления по четырем хостелам, которые здесь расположены. В ходе проведения мероприятий обнаружено еще три похожих объекта, а также ряд самовольно построенных сооружений, в которых осуществляется незаконная предпринимательская деятельность», — рассказала директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко.

На землях для ведения личного подсобного хозяйства незаконно построили склады, ангары, хостелы, автосервисы и даже автоцентр. По каждому из объектов принято решение о приведении в порядок территории и документов, о запрете на текущий вид деятельности или о расторжении договора аренды земли.

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