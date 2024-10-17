Незаконные постройки снесут в мытищинской деревне Беляниново

Комиссия по выявлению незаконной предпринимательской деятельности, самовольно занятых земель и самостроя посетила деревню Беляниново городского округа Мытищи. Там обнаружили нелегальные постройки и складирование стройматериала, несанкционированные навалы мусора и стоянки для техники.

В деревню Беляниново городского округа Мытищи выехала специальная комиссия для мониторинга целевого использования земель. Специалисты администрации выявили несколько нарушений закона: на сельхозземлях предприниматели организовали склады, построили бытовки для рабочих, допустили завалы отходов, устроили незаконную стоянку.

«Все факты зафиксированы, будут рассмотрены на заседании межведомственной комиссии, после чего переданы в судебные инстанции», — сказала начальник управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов в городском округе Мытищи Елена Лебеденко.

Отметим, что сейчас территории мытищинской деревни Болтино и села Виноградово также приводят в порядок. Несанкционированное использование земель сельскохозяйственного назначения под капстроительство и коммерческую деятельность выявляют по всему округу.

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