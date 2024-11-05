Незаконные постройки снесут по решению суда на участке в деревне Грибки

Очередной рейд по выявлению самовольно построенных объектов прошел в Мытищах. В ходе мероприятия были обнаружены нарушения на земельном участке, расположенном в деревне Грибки.

Глава управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов муниципалитета Елена Лебеденко рассказала, что на территории, которая предназначалась для огородничества, размещаются металлические конструкции, склад строительных материалов и специализированная техника.

Администрация округа подала иск в Мытищинский городской суд иск отношении хозяина участка. На заседании суд вынес решение, которое предписывает приведение в течение трех месяцев участка в соответствие с видом разрешенного использования.

На территории также выявлено незаконно построенное здание, которое используется как хостел. Сейчас проводятся землеустроительная и строительно-техническая судебные экспертизы. После получения результатов суд вынесет решение о дальнейшей судьбе объекта по иску администрации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».