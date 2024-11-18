Незаконные постройки обнаружили в деревне Грибки в Мытищах

Комиссия из управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов Мытищ обнаружила незаконные постройки и нецелевое использование земель в деревне Грибки. Представители провели рейд после жалоб местных жителей.

Рейд по незаконным постройкам прошел в деревне Грибки. Проверку после многочисленных жалоб провели представители управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи, управления потребительского рынка и услуг, депутаты округа и староста деревни.

Одним из таких объектов оказался хостел. Земля предназначалась под ведение личного подсобного хозяйства. Однако специалисты обнаружили тут признаки гостиницы с нарушением экологических, санитарных и противопожарных норм. И это при том, что тут уже раньше был пожар.

«В своей работе мы большое внимание уделяем хостелам, общежитиям и объектам, имеющим признаки многоквартирности. Владелец не отрицает, что сдает койко-места посуточно. Этот вопрос мы вынесем в самое ближайшее время на заседание профильной комиссии и подадим исковое заявление в суд», — рассказала директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко.

Еще одно нарушение обнаружили на Старом Дмитровском шоссе, владение 43. Все помещения находятся в аренде, а в них расположился промышленный склад. Однако документов, разрешающих эту деятельность, предоставить не смогли.

Недалеко находится еще одно незаконное предприятие — производство деревянных поддонов. Жители жаловались на едкий разноцветный дым, который выходит из вытяжки кустарного производства — налицо нарушения экологических норм, а именно отсутствие фильтров.

Еще один объект, заинтересовавший комиссию, — автомойка. Необходимых документов не оказалось, кассовый аппарат не настроен.

Все эти объекты теперь на контроле у управления по выявлению незаконных объектов на территории городского округа Мытищи и управления потребительского рынка и услуг.

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