Снос незаконных построек начался в деревне Подрезово в Мытищах

Ликвидация незаконных построек в Мытищах продолжается. Магазин и торговую кулинарию на земельном участке, предназначенном для личного подсобного хозяйства, снесут в деревне Подрезово.

Администрация городского округа обнаружила во время плановой проверки незаконно расширенную путем пристройки объектов общепита к жилому дому площадь участка. Собственник земли также занял государственную землю третьим объектом.

Сотрудники администрации обратились в суд с иском о сносе незаконных построек. Мытищинский городской суд удовлетворил иск, обязав собственников частично демонтировать пристройки и снести магазин и кулинарию.

Несмотря на поданную апелляцию, Московский областной суд подтвердил законность решения Мытищинского городского суда. Понимая бесполезность дальнейшего обжалования, собственники приступили к самостоятельному сносу незаконных построек.

Это случай показывает решимость администрации Мытищ бороться с самовольным строительством и защищать интересы граждан и законность использования земельных участков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».