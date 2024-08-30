Незаконные объекты и навалы мусора устранят в селе Виноградово

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В селе Виноградово с проверкой обращений по поводу незаконных объектов побывала специальная комиссия. В ближайшее время в населенном пункте ликвидируют навалы мусора, ограждения, установленные не по правилам, и другие подобные объекты.

Случаи нарушений по размещению незаконных объектов обсудила специальная комиссия в Мытищах. Ее представители также побывали в селе Виноградово.

Там они обнаружили незаконное складирование пиломатериалов, тентов и других ограждений, пластиковых емкостей и строительного мусора.

«Сейчас в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Московской области находится 16 исковых заявлений о сносах самовольных объектов, досрочном расторжении договоров аренды земли и освобождении территории от незаконных построек. Иски подавала администрация городского округа Мытищи по заявлениям жителей и по информации, собранной по результатам выездов сотрудников профильных управлений администрации», — прокомментировала директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов в Мытищах Елена Лебеденко.

Также она отметила, что дела уже находятся на рассмотрении. Скоро состоятся суды. Некоторые собственники просят обсудить сроки для устранения замечаний.

Ряд вопросов возник к руководству одной из производственных площадок в селе. Члены комиссии отметили, что такие рейды будут проводить регулярно до полного устранения нарушений.

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