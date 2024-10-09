Незаконные ларек с прессой и торговый павильон снесли в Истре
Сотрудники потребительского рынка в Истре выявили еще несколько незаконных торговых объектов в сентябре. Факт нарушений зафиксировали в двух населенных пунктах.
Под снос попали точка продажи прессы на улице Босова в городе Истра и павильон в деревне Духанино. Постройки демонтировали.
Освобождение муниципальной земли позволяет создать пространство для благоустройства и развития, а подобные незаконные строения часто портят эстетический облик территории.
Если жителям городского округа известны факты незаконной торговли, они могут обратиться к специалистам территориального отдела своего населенного пункта на официальном сайте администрации или в чат жалоб.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил снести незаконные постройки в Ленинском округе.
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