Незаконные ларек с прессой и торговый павильон снесли в Истре

Сотрудники потребительского рынка в Истре выявили еще несколько незаконных торговых объектов в сентябре. Факт нарушений зафиксировали в двух населенных пунктах.

Под снос попали точка продажи прессы на улице Босова в городе Истра и павильон в деревне Духанино. Постройки демонтировали.

Освобождение муниципальной земли позволяет создать пространство для благоустройства и развития, а подобные незаконные строения часто портят эстетический облик территории.

Если жителям городского округа известны факты незаконной торговли, они могут обратиться к специалистам территориального отдела своего населенного пункта на официальном сайте администрации или в чат жалоб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил снести незаконные постройки в Ленинском округе.

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