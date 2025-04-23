Незаконные граффити и рекламу устранили на остановках в 8 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры. Работы провели в восьми округах Московской области. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

От несанкционированной рекламы очистили остановки на улице 25 лет Победы в Зарайске, на Фабричном шоссе в Старой Купавне и у деревни Колонтаево Богородского округа.

Также работники «Мосавтодора» удалили граффити на проспекте Победы, на улице Пушкина поселка Томилино в Люберцах и на Пятницком шоссе в деревне Брехово в Химках.

Кроме того, в Долгопрудном и Пушкино специалисты ликвидировали вандальные надписи на шумозащитных экранах.

В Минтрансе Подмосковья призвали жителей и гостей региона бережно относиться к элементам инфраструктуры дорог, так как порча элементов негативно влияет на безопасность движения. К тому же подобные действия являются правонарушением.