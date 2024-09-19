Незаконные граффити и рекламу устранили на дорогах в 9 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора провели работы по устранению незаконной рекламы и граффити на 13 автомобильных дорогах в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

В рамках работ дорожники очистили знаки на улице Фрунзе в Жуковском, на Парковой улице и Лихачевском шоссе в Долгопрудном, а также на Шоссейной улице в Королеве. Кроме того, специалисты привели в порядок и очистили от граффити остановочные павильоны на Московской улице во Фрязине, на Набережной улице в Солнечногорске, на Пушкинском и на улице Новая Слобода в Ивантеевке.

Мосавтодор также ликвидировал несанкционированную рекламу на автобусных остановках в Раменском, Богородском и Коломенском округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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