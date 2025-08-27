Незаконные граффити и рекламу устранили на дорогах еще в 9 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» устранили незаконные граффити и рекламу в девяти округах. Работы провели на 15 региональных дорогах, сообщили в региональном Минтрансе.

Специалисты очистили от вандальных надписей остановку на улицах Первомайская в Ивантеевке и Ленточка в Пушкино, а также удалили незаконные изображения на искусственных сооружениях в селе Павловская Слобода.

Кроме того, они привели в порядок павильоны на улицах Чехова в Люберцах, Карла Маркса в поселке Красково, Пушкина в поселке Томилино. Рабочие очистили от рекламы остановки в поселке Рылеево, селах Загорново и Зюзино, а также на Бисеровском шоссе в Электроуглях.

Были удалены объявления со знаков на улицах 2-й Московской в Серпухове, Октябрьской в Балашихе и на проспекте Мира во Фрязине. Несанкционированные рисунки ликвидировали на улицах Московской в Можайске и Федотовской в Воскресенске.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона относиться к дорожным элементам бережно и не портить их. Это не только является правонарушением, но и может негативно сказаться на безопасности движения.