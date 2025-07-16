Незаконные граффити и рекламу устранили еще в 12 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» обследовали 17 региональных дорог. В ходе проверок дорожники устранили незаконную рекламу и граффити в 12 округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе МО.

Вандальные надписи устранили в деревне Белая Богородского округа на улице Карла Маркса, в Домодедове в деревне Камкино, а также в Можайске на улице Полосухина.

От рекламы очистили павильон на улице Московской в Дмитрове, дорожные знаки на улице Агрогородок в деревне Черное в Балашихе.

Работы также проводились и на многих других объектах.

В ведомстве призвали жителей Подмосковья не портить дорожные элементы, так как от их состояния зависит не только комфорт участников движения, но и безопасность.