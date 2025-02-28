Незаконные гаражи снесут во Фрязине к концу марта

В округе ведется активная работа по выявлению и демонтажу незаконно установленных объектов. В частности, до конца марта планируется ликвидировать несанкционированные гаражи, обнаруженные во дворе дома № 19А по улице Вокзальной.

После выявления незаконных гаражей на конструкции были размещены уведомления для владельцев, содержащие просьбу о демонтаже и вывозе сооружений в установленный срок.

Начальник управления благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта городского округа Фрязино Павел Никишин сообщил, что владельцам предоставлено время до 24 марта для выполнения предписания.

«Любое использование земельных участков, на которых расположены гаражи, без согласия уполномоченных органов исполнительной власти, является нарушением гражданских прав владения, пользования и распоряжения земельными участками органов местного самоуправления», — добавили в администрации округа.