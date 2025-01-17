Незаконную вышку сотовой связи снесут в Мытищах

Законность постройки проверили в администрации округа. Выяснилось, что башня установлена менее чем в 50 метрах до жилых домов, что недопустимо по нормам и правилам безопасности.

Жители задавали в многочисленных обращениях в администрацию городского округа вопрос о законности вышки сотовой связи рядом с жилыми домами в деревне Большая Черная. Проведенная проверка подтвердила, что объект возведен с нарушениями.

Администрация Мытищ обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Альянс Плюс» и потребовала снести антенно-мачтовое сооружение связи. Государственную экспертизу спорного объекта провели в ходе судебного разбирательства. Эксперт установил, что башня установлена менее чем в 50 метрах до жилых домов, что недопустимо. Сама опора возведена с нарушением строительных норм, а привести ее в соответствие невозможно, необходимо демонтировать сооружение.

Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Елена Лебеденко подтвердила, что объект нарушал права и охраняемые законном интересы третьих лиц и создавал угрозу жизни и здоровью граждан.

Арбитражный суд постановил полностью удовлетворить требования администрации. Суд обязал ответчика компанию «Альянс Плюс» снести вышку сотовой связи и ее фундамент в установленные законодательством сроки. В случае неисполнения вышка будет ликвидирована с последующим возмещением понесенных расходов.